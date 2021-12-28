Первый полет самолета "Байкал" состоится в начале 2022 года. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"В начале года это точно произойдет", - отметил министр.

Ранее Мантуров отмечал, что девятиместный самолет "Байкал" должен заменить на местных авиалиниях Ан-2 и содействовать улучшению транспортной доступности в российских регионах.

Ключевые параметры самолета были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: две тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров.