Попова: Коронавирус будет приходить в тот сезон, который себе выберет

Коронавирус будет приходить в тот сезон, который сам себе выберет. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече руководителей государств-членов СНГ.

По словам руководителя ведомства, пока что сезонность коронавируса является неопределенной.

"Он уже проявляет сезонность, становится сезонным. Он будет приходить в тот сезон, который себе выберет, пока это тоже неопределенная история. Сейчас он приходит осенью и весной, что будет дальше - мы все вместе увидим", - сказала Анна Попова.

Также глава Роспотребнадзора добавила, что коронавирус продолжит мутировать и у него появятся новые штаммы.

Ранее Анна Попова назвала основные симптомы у инфицированных "омикроном". По ее словам, в первые три дня поднимается температура до 38,5 градусов, в числе симптомов - першение в горле, слабость и небольшое подкашливание.