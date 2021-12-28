Попова: Российская миссия первой в мире "добралась" до "омикрона"

Россия - пока первая и единственная страна в мире, которая изучила штамм "омикрон". Специалисты из РФ оказались в ЮАР в течение суток после первых данных о выявлении новой мутации коронавируса, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Я хочу поблагодарить нашего президента Владимира Владимировича Путина, он поручил нам с миссией оказаться в ЮАР. В течение 24 часов мы вместе с сотрудниками, специалистами министерства здравоохранения оказались там, и мы были первые и, наверное, единственными на сегодняшний день иностранными специалистами, врачами и учеными, вирусологами и эпидемиологами, которые оказались на месте, и мы видели, что там происходит", - рассказала Попова на неформальном саммите глав СНГ.

Обнаруженный штамм "омикрон" в ЮАР стал поводом для большого исследования, которое Роспотребнадзор провел вместе с ЮАР. Из него следует, что штамм "омикрон" протекает в тяжелой форме у непривитых и не болевших ранее коронавирусом людей, а привитые, наоборот, переносят его в легкой форме или вовсе бессимптомно.