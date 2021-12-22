Стали известны первые научные данные о штамме "омикрон"

"Омикрон" протекает тяжелее у непривитых и непереболевших коронавирусом граждан, вакцинированные болеют им, но в легкой форме. Выводы сделаны по результатам Российско-Южноафриканской научной миссии по изучению "омикрона", сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Отмечается, что исследования "омикрона" проходили в южноафриканских городах Тшване, Претория и Йоханнесбургом, где он впервые был обнаружен.

"Таким образом, перенесенное заболевание, за которым последовала вакцинация, а также повторная вакцинация, увеличивают эффективность нейтрализации "омикрона", обеспечивают защиту от тяжелого течения заболевания", - говорится в сообщении.

Также доказаны независимое происхождение этого штамма от вариантов "дельта" и "бета", подтверждена его более высокая трансмиссивность - то есть степень передачи от человека к человеку. В ЮАР, например, "омикроном" часто заражаются молодые пациенты, особенно - дети (до 50% из всех обращающихся в лечебные учреждения). Его симптомы, по описаниям, напоминают грипп, много бессимптомных носителей. "Учитывая демографические отличия в ЮАР и России, данные по клинической тяжести могут быть скорректированы в условиях распространения варианта "омикрон" в Российской Федерации", - говорится в исследовании.

Научная миссия в ЮАР проходила с 13 по 22 декабря. С российской стороны в ней приняли участие 20 ведущих ученых и экспертов Роспотребнадзора и Минздрава России. Отмечается, что на основе полученных данных о характеристиках "омикрона" запрет на авиасообщение между государствами по эпидемиологическим показаниям будет пересмотрен.

Между тем, "омикрон" выявлен уже в 94 странах мира.