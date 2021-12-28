Посол в Германии призвал к скорейшему вводу в эксплуатацию "Северного потока-2"

К скорейшему вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" призвал посол России в Берлине Сергей Нечаев. В интервью dpa, он заявил, что искусственная задержка запуска никому не нужна.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посла, Россия готова начать поставки газа через трубопровод в Германию. Москва ожидает, что новое немецкое правительство подойдет к проекту "прагматично и с учетом интересов потребителей".

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский отметил также, что сертификация "Северного потока-2" затягивается, но Москва рассчитывает на то, что все необходимые процедуры для введения его в эксплуатацию в ближайшее время будут пройдены.