Новости

Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости 17:27
В Москве неизвестные открыли стрельбу в ТЦ "Принц Плаза" 17:24
Самолет МС-21 получил базовый сертификат типа 17:23
Попова: Только два субъекта РФ достигли коллективного иммунитета в 80% 17:22
В России запустят пилот по сохранению репродуктивного здоровья 17:22
В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" в ДТП попали 15 автомобилей 17:21
На границе с Беларусью сконцентрировано до 15 тысяч польских силовиков 17:19
Майгуров рассказал, сколько золота смогут взять биатлонисты на Олимпиаде 17:19
В Военном университете открыли памятник маршалу Г.К. Жукову 17:11
Лукашенко на саммите СНГ поднял вопрос о ситуации с COVID-19 17:06
Первый полет самолета "Байкал" состоится в начале 2022 года 17:03
Попова: Тенденция к спаду заболеваемости COVID не прекращается 16:57
Минздрав: В России провакцинировано против коронавируса 78 млн человек 16:53
Голикова заявила, что коллективный иммунитет вырос за выходные 16:49
Правительство продлило выплаты медикам за помощь больным COVID-19 16:49
В Совфеде дали совет главе МИД Украины 16:48
В России появится еще одна особая экономическая зона 16:48
Билл Гейтс назвал способ "спасения мира" 16:38
Дзюба отреагировал на желание "Зенита" купить нападающего Сергеева 16:31
25-летнюю "Волгу" с минимальным пробегом продают за 330 тысяч рублей 16:15
Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов 16:07
Росреестр создаст сервис для определения цен сделок с недвижимостью 16:06
Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов стал гендиректором ФК "Химки" 16:01
Путин пригласил Токаева в Россию в начале 2022 года 16:00
В Европейской России температура в новогоднюю ночь будет теплее обычной 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 16:07
Рубрика: Власть

Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов

Постпред России при ЕС Владимир Чижов высказался по поводу ситуации с взаимным признанием сертификатов о вакцинации от COVID-19. В ходе пресс-конференции он выразил уверенность в положительном результате.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Путин: "Спутник V" защищает от "омикрона" на 90%

- Разговоры об этом идут, и, я надеюсь, что они придут к положительному результату... В положительном результате я уверен, я не уверен пока в сроках, - цитирует его слова РИА Новости.

В свою очередь глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее выражал надежду на скорейшее окончание процесса одобрения российской вакцины "Спутник V".

Российская вакцина "Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Она зарегистрирована в 71 стране с общим населением около четырех миллиардов человек (более 50 процентов населения Земли).

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации Европейский союз Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Косачев: Нет никакого смысла в военной операции против Украины
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
Власти Франции объявили об ужесточении ограничительных мер
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги