Постпред при ЕС выразил уверенность в признании COVID-сертификатов

Постпред России при ЕС Владимир Чижов высказался по поводу ситуации с взаимным признанием сертификатов о вакцинации от COVID-19. В ходе пресс-конференции он выразил уверенность в положительном результате.

- Разговоры об этом идут, и, я надеюсь, что они придут к положительному результату... В положительном результате я уверен, я не уверен пока в сроках, - цитирует его слова РИА Новости.

В свою очередь глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге ранее выражал надежду на скорейшее окончание процесса одобрения российской вакцины "Спутник V".

Российская вакцина "Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Она зарегистрирована в 71 стране с общим населением около четырех миллиардов человек (более 50 процентов населения Земли).