Директор Европейского бюро ВОЗ высказался о признании "Спутника V"

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге надеется на скорейшее окончание процесса одобрения российской вакцины "Спутник V".

По его словам, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) еще в октябре подписал все необходимые юридические соглашения. Эта процедура является предварительным условием для всех заявителей, подчеркнул представитель ВОЗ.

"ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Компания обязалась представить подробную дорожную карту для представления данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины. Подача данных ожидается к концу декабря 2021 года, и, я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершен", - добавил Клюге (цитата по ТАСС).

При этом глава Европейского бюро ВОЗ отверг предположения о политизации процесса признания "Спутника V".

"Процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные", - подчеркнул Клюге.

Ранее ВОЗ перезапустила процедуру одобрения российской вакцины для экстренного применения. Директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар отмечал, что организация будет готова провести инспекцию на месте производства вакцины "Спутник V" в феврале. По его словам, специалисты проведут инспекцию при условии, что ВОЗ получит необходимые документы до конца года.

По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, основная проблема с регистрацией российской вакцины от коронавируса в ВОЗ заключается в разных подходах к регистрации новых препаратов. "Были вопросы к документам, к продукту претензий не было", - пояснил министр.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 71 стране с общим населением около четырех миллиардов человек (более 50 процентов населения Земли). По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов вакцина занимает второе место в мире.