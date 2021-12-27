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27.12.2021 08:57
Рубрика: Экономика

Директор Европейского бюро ВОЗ высказался о признании "Спутника V"

Текст: Василий Кошкин
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге надеется на скорейшее окончание процесса одобрения российской вакцины "Спутник V".

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По его словам, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) еще в октябре подписал все необходимые юридические соглашения. Эта процедура является предварительным условием для всех заявителей, подчеркнул представитель ВОЗ.

"ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Компания обязалась представить подробную дорожную карту для представления данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины. Подача данных ожидается к концу декабря 2021 года, и, я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершен", - добавил Клюге (цитата по ТАСС).

При этом глава Европейского бюро ВОЗ отверг предположения о политизации процесса признания "Спутника V".

"Процесс утверждения вакцины одинаков для всех производителей, которые должны соответствовать тем же критериям, что и все остальные", - подчеркнул Клюге.

Ранее ВОЗ перезапустила процедуру одобрения российской вакцины для экстренного применения. Директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар отмечал, что организация будет готова провести инспекцию на месте производства вакцины "Спутник V" в феврале. По его словам, специалисты проведут инспекцию при условии, что ВОЗ получит необходимые документы до конца года.

По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, основная проблема с регистрацией российской вакцины от коронавируса в ВОЗ заключается в разных подходах к регистрации новых препаратов. "Были вопросы к документам, к продукту претензий не было", - пояснил министр.

"Спутник V" - первая в мире вакцина от коронавируса. Сейчас российский препарат зарегистрирован в 71 стране с общим населением около четырех миллиардов человек (более 50 процентов населения Земли). По количеству одобрений со стороны государственных регуляторов вакцина занимает второе место в мире.

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