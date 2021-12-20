ВОЗ заявила о готовности инспектировать производство "Спутника V" в феврале

Всемирная организация здравоохранения будет готова провести инспекцию на месте производства вакцины "Спутник V" в феврале. Об этом заявил на брифинге директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, специалисты проведут инспекцию при условии, что ВОЗ получит необходимые документы до конца года.

Гаспар напомнил, что финальную часть документации в организации ожидают к концу января.

Днем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что надеется на признание "Спутника V" ВОЗ в течение нескольких месяцев.

Ранее руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что организация может одобрить "Спутник V" в первом квартале 2022 года.

Как отмечал президент России Владимир Путин, российская вакцина работает против "омикрона" лучше других применяемых вакцин.