Сергей Собянин рассказал о своей традиции на Новый год

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу "ТВЦ" о своей давней традиции на Новый год - держать телефон рядом всю ночь.

"У меня традиция такая: поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне кто-нибудь - замы - и дрожащим голосом не сказал: "Сергей Семенович, у нас проблема", - поделился глава города с телезрителями.

Впрочем, подчеркнул глава города, какие-то ЧП в главную ночь года происходят не так часто, однако мелкие происшествия бывают регулярно. Мэр пожелал жителям Москвы в Новом году уверенности в завтрашнем дне.

Ранее Сергей Собянин заявил, что власти готовы к любому развитию ситуации со штаммом "омикрон", и ресурсы медицины позволят в крайнем случае обойтись лишь локальными мерами.