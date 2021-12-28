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28.12.2021 22:15
Рубрика: Власть

Сергей Собянин рассказал о своей традиции на Новый год

Текст: Сергей Бабкин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью телеканалу "ТВЦ" о своей давней традиции на Новый год - держать телефон рядом всю ночь.

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"У меня традиция такая: поближе положить мобильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне кто-нибудь - замы - и дрожащим голосом не сказал: "Сергей Семенович, у нас проблема", - поделился глава города с телезрителями.

Впрочем, подчеркнул глава города, какие-то ЧП в главную ночь года происходят не так часто, однако мелкие происшествия бывают регулярно. Мэр пожелал жителям Москвы в Новом году уверенности в завтрашнем дне.

Ранее Сергей Собянин заявил, что власти готовы к любому развитию ситуации со штаммом "омикрон", и ресурсы медицины позволят в крайнем случае обойтись лишь локальными мерами.

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