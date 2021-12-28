Устроившего переполох в ТЦ мужчину арестовали на 2 месяца

В Москве мужчина, угрожавший продавцам и посетителям магазина предметом, похожим на гранату, проведет в следственном изоляторе до 26 февраля 2022 года. Об этом сообщает телеграм-канал столичной прокуратуры со ссылкой на решение суда.

В ведомстве напомнили, что происшествие произошло 26 декабря в одном из торговых центров на Ленинградском шоссе. По данным правоохранителей, 47-летний мужчина "беспричинно, из хулиганских побуждений, угрожая окружающим предметом, конструктивно схожим с оружием, грубо нарушил общественный порядок, создав своими действиями опасность для жизни и здоровья окружающих". Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее "РГ" сообщала, что, по предварительным данным, инцидент случился в магазине парфюмерии в ТЦ "Метрополис". Один из покупателей решил вынести товар, не заплатив за него. В ответ на замечания охранников он выхватил предмет, напоминавший гранату, и пригрозил взрывом, а во время возникшей паники сбежал вместе с похищенным.