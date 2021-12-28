Чекунков: Процедура оформления земли в ДФО и Арктике станет еще удобнее

Программа безвозмездного выделения земли показала свою востребованность. Так, на дальнем Востоке ее участниками стали почти 100 тысяч человек, а в Арктике за несколько месяцев подано более 4,2 тысячи заявок, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Усовершенствование действующих механизмов сделает процедуру оформления земли еще более удобной для граждан. И, уверен, привлечет в программу новых участников, желающих реализовать мечты о доме или бизнесе на своей земле". - почеркнул министр, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

Накануне Чекунков заявил, что Минвостокразвития разрабатывает программу выдачи бесплатной земли на Дальнем Востоке и в Арктике "Гектар 2.0". В ее рамках участок можно взять уже с примерным способом его освоения (например, для строительства частного дома, ведения сельского хозяйства или для создания агломерации).

По данным Минвостокразвития, сейчас по программе "дальневосточный гектар" выдано 75 тысяч земельных участков. Примерно 40% участников берут землю для строительства собственного дома.