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Рубрика: Общество

Спасатели Бурятии исполнили мечту ребенка побывать в роли пожарного

Текст: Сергей Набивачев
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия

Пятилетний мальчик из Бурятии Осор Аюшеев в День спасателя побывал в роли пожарного и поговорил по телефону с президентом. Владимир Путин исполнил его новогоднее желание в рамках акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

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27 декабря для Осора организовали экскурсию в одну из пожарных частей Улан-Удэ. Туда приехал и начальник пожарно-спасательной части № 2 Баир Бальжиров и пригласил малыша вместе со всей семьей прокатиться на пожарной машине. После поездки Осора ждали в музее истории пожарной охраны Бурятии. Там мальчик познакомился с экспонатами, посидел за рулем патрульного мотоцикла, подержал в руках багор и примерил шлем пожарного. На занятиях в учебном классе его научили вязать узлы, показали оснащение пожарной машины. Побывал мальчик и в пункте связи. Затем состоялось его торжественное посвящение в юные пожарные. Огнеборцы подарили маленькому гостю комплект боевой одежды и каску.

А вскоре пришлось отправляться на настоящий вызов. Горел бесхозный сарай. Огнеборцы произвели боевое развертывание. Через несколько минут огонь удалось потушить, участвовал в тушении и Осор. По случаю празднования Дня спасателя начальник республиканского главка МЧС Александр Марков вручил мальчику диплом.

Необычный и насыщенный день завершился телефонным разговором семьи Аюшеевых с главой государства. Владимир Путин спросил мальчика о впечатлениях.

"Ты знаешь, что сегодня праздник? Сегодня день спасателя, и я хочу поздравить тебя как будущего спасателя!" - сказал Осору президент.

Александр Марков пообещал, что теперь юный пожарный будет почетным гостем на всех праздничных мероприятиях.

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