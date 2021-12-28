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28.12.2021 05:12
Рубрика: Общество

В Приамурье нашли следы нового тигра

Текст: Сергей Набивачев

В Амурской области поселился еще один тигр. Его следы обнаружили в Селемджинском районе. Специалисты регионального управления по охране животного мира предполагают, что он мог прийти из Хабаровского края.

Свидетельства визита полосатого хищника увидел охотник. Он измерил ширину пятки, которая составила 10-10,5 сантиметра.

Фото: iStock
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Опасности для людей зверь не представляет, так как находится вдали от населенных пунктов.

"Прийти в Амурскую область хищника могли заставить несколько причин: высокий снежный покров, который образовался в соседних регионах после обильного снегопада (он приводит к гибели копытных и осложняет тиграм охоту), либо поиск собственной территории из-за наличия других соперников", - сообщают в Амурохотуправлении.

Считается, что это восьмой тигр, обитающий в области. Среди них - пришедший из Еврейской автономии самец Шустрый, три самки (Санда, Елена и Амба), два безымянных тигра, замеченных в Шимановском и Сковородинском районах. Кроме того, имеются сведения о визите неизвестной тигрицы на юг Амурской области, но новых подтверждений ее нахождения в регионе специалисты пока не получали.

В регионах Общество Общество Природа Общество Экология Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Амурский тигр

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