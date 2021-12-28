В Приморье прокуратура начала проверку после ЧП с паромом

Приморская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере безопасности плавания после происшествия с паромом "Босфор Восточный", сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

27 декабря судно следовало по маршруту Владивосток - остров Попова и в 21.50 по местному времени потеряло ход из-за остановки главного двигателя. В проливе Старка паром встал на якорь. На борту находились 47 пассажиров и шесть членов экипажа.

В половине второго ночи экипаж смог запустить двигатель и через 30 минут паром причалил к острову. Помощь направлявшегося к "Босфору Восточному" спасательного судна не понадобилась.

Надзорное ведомство устанавливает причины аварийной остановки, после чего даст оценку действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности плавания. В случае выявления нарушений виновные будут привлечены к ответственности.

В причинах инцидента разбираются и власти Владивостока. Капитана судна отправят на медицинское освидетельствование, чтобы выяснить, был ли он пьян во время рейса.