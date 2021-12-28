В Улан-Удэ сняли режим ЧС после пожара на ТЭЦ-1

В Улан-Удэ снят режим ЧС после пожара на ТЭЦ-1 и введен режим повышенной готовности на период праздников, сообщили в оперативном межведомственном штабе правительства Республики Бурятия.

"Все потребители подключены к отоплению и горячему водоснабжению. Температура в помещениях соответствует нормативной. На Улан-Удэнской ТЭЦ-1 в работе находятся пять котлов, еще один - в резерве. Нагрузка на станции достаточная для выполнения графиков", - говорится в сообщении оперштаба.

Напомним, 23 декабря в три часа ночи на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошел пожар. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. Для проведения восстановительных работ было введено ограничение на теплоснабжение и горячее водоснабжение.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".