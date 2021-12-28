Пензенский вице-губернатор получил премию за отказ от взятки

Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов получил денежную премию за отказ от взятки, подтвердили "РГ" в правительстве Пензенской области.

Сумма денежного вознаграждения в разы меньше, чем предложенная ему взятка в три миллиона рублей за содействие в победе на конкурсе одной из претенденток на пост главы администрации Каменского района.

Напомним, 19 декабря сотрудница районной администрации лично передала вице-губернатору Пензенской области взятку, чтобы он оказал ей содействие в получении должности. Вице-губернатор от получения незаконного вознаграждения отказался.

Противоправные действия обвиняемой были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Суд отправил женщину под домашний арест.

Губернатор Пензенской области объявил Федотову благодарность и поручил выплатить ему премию. В соответствии с действующим законом о денежном содержании госслужащих Пензенской области ему выплатили дополнительно 47 тысяч рублей.

"Премия перечислена Федотовым в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам. Копия платежного поручения имеется", - пояснили в пресс-службе регионального правительства.