Пензенский вице-губернатор получил премию за отказ от взятки

Новости

Греция установила новый антирекорд по коронавирусу 21:45
Сборной США засчитано поражение в матче со Швейцарией на МЧМ по хоккею 21:38
Более 480,6 тысячи человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:29
Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 21:03
Собянин рассказал о планах на случай распространения "омикрона" 21:02
Роман Головченко: Беларусь способна защищать свои экономические интересы 20:54
Умер французский телеведущий Гришка Богданофф 20:46
Кириенко рассказал о числе участников платформы "Россия - страна возможностей" 20:41
Путин освободил от должности замдиректора ФСИН Анатолия Якунина 20:40
МИД: Россия не хочет возвращения к "железному занавесу" 20:23
В Южной Корее запретили встречать первый восход Нового года 20:10
"Роснано" планирует вернуть государству в этом году 36 млрд рублей инвестиций 20:07
Избитый фигурист Соловьев выписан из больницы 19:58
В Минцифры рассказали, когда начнут внедрять цифровые паспорта по всей стране 19:58
Росреестр намерен повысить точность геодезических измерений до 2 см 19:40
В Махачкале прошел новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек 19:33
Росреестр подбирает земли для туристических объектов 19:03
Стрельба у ТЦ в Москве попала на видео 18:45
Китай обвинил США в нарушении международного космического права 18:34
В России начали тестировать качество госуслуг 18:34
Росреестр разрабатывает законопроект о невостребованных сельхозземлях 18:33
Голикова заявила о снижении числа нарушений в интернатах 18:24
"Газпром" анонсировал строительство в Петербурге новой башни-гиганта 18:21
Матч Евролиги между "Олимпиакосом" и ЦСКА перенесен из-за COVID-19 18:00
Матвиенко предостерегла власти Кисловодска от сносов и новоделов 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Пять проектов, которые стоит не пропустить по ТВ в новогодние праздники
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Главным остается настроение надежды: ВЦИОМ подвел итоги уходящего года
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
28.12.2021 20:47
Рубрика: Происшествия

Пензенский вице-губернатор получил премию за отказ от взятки

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Вице-губернатор Сергей Федотов передал премию в благотворительный фонд Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Вице-губернатор Сергей Федотов передал премию в благотворительный фонд Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Вице-губернатор Сергей Федотов передал премию в благотворительный фонд Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов получил денежную премию за отказ от взятки, подтвердили "РГ" в правительстве Пензенской области.

Предпринимательца заплатит 4,5 млн за взятку удмуртскому экс-министру

Сумма денежного вознаграждения в разы меньше, чем предложенная ему взятка в три миллиона рублей за содействие в победе на конкурсе одной из претенденток на пост главы администрации Каменского района.

Напомним, 19 декабря сотрудница районной администрации лично передала вице-губернатору Пензенской области взятку, чтобы он оказал ей содействие в получении должности. Вице-губернатор от получения незаконного вознаграждения отказался.

Противоправные действия обвиняемой были пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Суд отправил женщину под домашний арест.

Губернатор Пензенской области объявил Федотову благодарность и поручил выплатить ему премию. В соответствии с действующим законом о денежном содержании госслужащих Пензенской области ему выплатили дополнительно 47 тысяч рублей.

"Премия перечислена Федотовым в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам. Копия платежного поручения имеется", - пояснили в пресс-службе регионального правительства.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

Главное сегодня

Владимир Путин назвал создание СНГ оправданным шагом
Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог превышения скорости
Косачев: Нет никакого смысла в военной операции против Украины
Минздрав уточнил рекомендации по лечению коронавируса
Чижов: Затягивание сертификации "СП-2" - проблема потребителей в ЕС
ВС РФ разрешил доказывать факт удаленной работы с помощью электронной переписки
Жданов: В теневом сегменте интернета сформировался рынок заказных убийств