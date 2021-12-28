Спасатели обнаружили пропавший в Удмуртии вертолет, экипаж жив

Вертолет Ми-2, который в понедельник, 27 декабря, совершил жесткую посадку в Удмуртии, найден спасателями.

"Обнаружен", - сообщил информированный источник ТАСС.

Пилот и пассажир вертолета переданы бригадам скорой помощи, сообщили агентству в МЧС. В транспортной прокуратуре добавили, что состояние экипажа уточняется. Спасательная операция завершена.

Напомним, сообщение от пилота о жесткой посадке в Увинском районе поступило в 14:15 по московскому времени. После этого на место ЧП выдвинулись спасатели. В поисках воздушного судна участвовали почти 300 человек.

Известно, что вертолет Ми-2 совершал облет нефтепровода.