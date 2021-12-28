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28.12.2021 12:07

Нефтеперекачивающая станция "Орловка" отмечает 40 лет с начала производственной деятельности

Нефтеперекачивающая станция "Орловка", входящая в структуру Томского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть - Западная Сибирь", отмечает сорокалетие с начала производственной деятельности.

Акт о приемке в эксплуатацию производственного объекта НПС "Орловка" был подписан 28 декабря 1981 года. Коллектив новой станции обеспечивал надежную эксплуатацию участка магистрального нефтепровода Александровское - Анжеро-Судженск и инфраструктуры НПС.

Сегодня в зоне ответственности НПС находится 154 км магистрального нефтепровода в однониточном исполнении, проходящего по территории двух регионов Сибири - Томской и Кемеровской области, в том числе подводный переход через реку Обь протяженностью 11 км. Работники НПС обслуживают как производственные мощности самой станции, так и линейную часть МН. Каждые сутки станция обеспечивает транспортировку порядка 150 тыс. тонн нефти.

Последние несколько лет на НПС "Орловка" идет активная модернизация основного оборудования в соответствии с программой технического перевооружения и реконструкции объектов предприятия. В минувшем году была проведена реконструкция микропроцессорной автоматики. Устаревшее оборудование 2001 года заменено контроллерами, которые отвечают современным требованиям промышленной и энергетической безопасности. Среди преимуществ новой системы микропроцессорной автоматики (МПСА) - высокая скорость обработки данных и устойчивость к отказам.

В 2021 году выполнены работы на 9 объектах, в том числе капитальный ремонт насосного зала, замена линейной части, модернизирована система электрохимической защиты. Установлены энергоэффективные магистральные насосные агрегаты с номинальной подачей 10 тыс. куб. м/ч и напором 210 м. Коэффициент полезного действия нового оборудования составляет 90%, а увеличенный срок межремонтного интервала насчитывает до 120 тыс. часов.

На ближайшие пять лет - с 2022 по 2026 гг. - также запланирован большой объем работ. В частности, будут проведены техперевооружение системы энергоснабжения, площадки фильтров-грязеуловителей, маслосистемы насосного зала и электрозала. Продолжится замена насосного оборудования, будет выполнена реконструкция участка вдольтрассовой линии ВЛ-10 кВ, замена линейной части МН Александровское-Анжеро-Судженск. Финансирование работ по модернизации инфраструктуры НПС за этот период составит 5,9 млрд рублей.

Коллектив станции насчитывает 96 сотрудников, большинство из них - это жители населённых пунктов, расположенных возле производственного объекта. Молодые специалисты приходят на НПС после окончания Томского политехнического университета - опорного вуза ПАО "Транснефть" и среднеспециальных учебных заведений, например, Томского промышленно-гуманитарного колледжа. Персонал привлекает высокий уровень заработной платы, социальные льготы и ответственный подход к сохранению жизни и здоровья сотрудников, которые им гарантирует АО "Транснефть - Западная Сибирь".

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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