В Кузбассе установят памятник погибшим на шахте "Листвяжная"

В Кузбассе установят памятник шахтерам и горноспасателям, погибшим на шахте "Листвяжная".

Как сообщает ТАСС, место для установки памятника власти региона выберут после согласования с родственниками жертв катастрофы. Обсуждение начнется 11 января - во время очередной встречи с семьями погибших. Губернатор области Сергей Цивилев на первом заседании областного Совета по промышленной безопасности и охране труда уточнил, что такие встречи он проводит регулярно.

Кроме того, близким шахтеров и горноспасателей, не вернувшихся с "Листвяжной", продолжат оказывать необходимую помощь. В частности, их детей будут сопровождать на всех этапах получения образования. Компенсационные выплаты из бюджетов всех уровней, как и от предприятия уже сделаны. Решаются и вопросы обеспечения семей жильем.

Авария на "Листвяжной" произошла 25 ноября, в результате погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.