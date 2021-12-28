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28.12.2021 14:33
Рубрика: Происшествия

Стали известны подробности стрельбы в ставропольской больнице

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Вооруженным человеком, который открыл стрельбу в ЦРБ Петровского округа в Светлограде, оказался один из врачей медучреждения.

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Как сообщили "РГ" в администрации округа, он пришел пьяным выяснять отношения со своей женой, которая работает в этой же больнице медсестрой. В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что задержали мужчину сотрудники ППС.

- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу в больнице города Светлограда, пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

Мужчина работает в больнице хирургом-анестезиологом. Сейчас с врачом проводят следственные действия.

Как ранее сообщала "РГ", мужчина ворвался в ЦРБ в Светлограде и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по стенам и потолку. Нападавшего удалось оперативно задержать, в результате ЧП никто не пострадал.

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