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28.12.2021 18:21
Рубрика: Власть

"Газпром" анонсировал строительство в Петербурге новой башни-гиганта

Текст: Вера Черенева

"Газпром" представил концепцию башни высотой 555 метров. Разместить ее корпорация намерена в Петербурге рядом с Лахта-центром, это следует из релиза компании.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
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Высота Лахта-центра составляет 462 метра, это самое высокое здание в стране. В мае "Газпром" анонсировал строительство рядом с Лахта-центром еще одного небоскреба высотой 703 метра. Сейчас представлена концепция третьей башни.

В корпорации отмечают, что с появлением третьего небоскреба на побережье Финского залива появится гармоничный архитектурный ансамбль. Из релиза следует, что в основе архитектурной композиции новой башни лежит принцип золотого сечения, а форма здания - это намек на экпоненциальную логарифмическую спираль. Само здание имеет два корпуса, они переплетаются между собой, а в центре концепция предусматривает создание закрытых атриумов. Ближе к последним этажам корпуса соединяются и образуют новые атриумы.

Концепция предусматривает разделение небоскреба на семь секторов, их на нижних этажа, обещают разработчики, будут расположены помещения с самыми высокими потолками.

Всего на башне предусмотрено 108 уровней, площадь здания - 179 тысяч квадратных метров, на высоте 453 метров анонсировано создание обзорной галереи. Площадь Лахта-центра, к слову, составляет 570 тысяч квадратных метров, в здании 87 этажей. Строительство Лахта-центра велось с 2012 года, сейчас в здании ведутся отделочные работы.

Стоит отметить, что появление Лахта-центра в Петербурге было воспринято неоднозначно. Часть критиков проекта считают, что этот небоскреб испортил небесную линию исторического центра Петербурга. Но есть у небоскреба и сторонники, которые утверждают, что башня, даже еще не открывшись, стала одной из знаковых точек на карте Петербурга.

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