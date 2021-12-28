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Рубрика: Общество

Рогозин показал на видео пуск "Ангары" с "Плесецка"

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин эмоционально прокомментировал запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области.

Фото: roscosmos.ru
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"Пошла, родимая!" - написал он в своем Twitter, поздравив всех причастных к этому событию.

"Поздравляю командование Космических войск России, боевой расчёт космодрома Плесецк, руководство и коллектив Центра Хруничева, НПО "Энергомаш", НПЦАП, ЦЭНКИ", - перечислил Рогозин.

Он отметил, что теперь ждет результатов работы разгонного блока "Персей", который и будет выводить "Ангару" на целевую геостационарную орбиту.

В следующем сообщении Дмитрий Рогозин опубликовал кадры, на которых видно, как стартовала ракета-носитель, ярко осветив ночное небо.

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