Россия предложила Индии разработать новый танк на платформе "Армата"

Россия предложила Индии разработать новый основной боевой танк на базе универсальной платформы "Армата".

Об этом в интервью РИА Новости сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова. Она добавила, что в ходе недавней российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и российско-индийского саммита и рассматривали новые направления работы. Речь идет в том числе и о создании по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы "Армата".

"РГ" писала о том, что в РФ запускают в серийное производство новый танк Т-14 "Армата". После 2023 года Минобороны получит более 40 новейших бронемашин.

Отличительная особенность Т-14 - полностью необитаемая башня, экипаж находится в отдельной капсуле внутри корпуса. Вес Т-14 - порядка 55 тонн.