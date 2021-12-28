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28.12.2021,  
15:03
Текст:  Светлана Цыганкова

Россия предложила Индии разработать новый танк на платформе "Армата"

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия предложила Индии разработать новый основной боевой танк на базе универсальной платформы "Армата".

Фото: Юрий Смитюк/РИА Новости
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Об этом в интервью РИА Новости сообщила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова. Она добавила, что в ходе недавней российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству и российско-индийского саммита и рассматривали новые направления работы. Речь идет в том числе и о создании по техническим заданиям заказчика бронетанковой техники на базе платформы "Армата".

"РГ" писала о том, что в РФ запускают в серийное производство новый танк Т-14 "Армата". После 2023 года Минобороны получит более 40 новейших бронемашин.

Отличительная особенность Т-14 - полностью необитаемая башня, экипаж находится в отдельной капсуле внутри корпуса. Вес Т-14 - порядка 55 тонн.

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Фото: Defense Express / youtube.com
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