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28.12.2021 21:08
Рубрика: Общество

В Крыму откроют производство экспресс-тестов по выявлению COVID-19

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Симферополе накануне Нового года откроется производство экспресс-тестов по выявлению различных инфекционных заболеваний, включая COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Крыма.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Первое на юге России производство экспресс-тестов откроется в Республике Крым 29 декабря, - цитируют в ведомстве главу корпорации Дмитрия Ворону. - Это позволит выполнить поручение президента о профилактике COVID-19 и в разы расширить объем тестирования инфицированных.

На производственной площадке одного из предприятий в Симферополе выпуск экспресс-тестов развернула компания "Крымтест".

"Производимые экспресс-тесты состоят из премиальных компонентов и позволяют выявить существующие штаммы коронавируса, в том числе и новый "омикрон", - говорится в сообщении.

Планируется, что в месяц компания будет производить до 100 тысяч тестов. Соглашение о выпуске новой продукции было подписано 21 октября 2021 года между Советом министров республики и российского филиала "Уайт Продакт". Директор по развитию компании-инвестора Алексей Алтынбаев ранее рассказал, что в создание производственной площадки для выпуска экспресс-тестов в Крыму инвестор вложит порядка 0,5 миллиарда рублей. Принцип работы основан на выявлении вирусных белков SARS-CoV-2 в мазках из носа и иных респираторных выделениях.

Согласно последним данным, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг в Крыму 70 процентов. В республике вакцинированы 830 тысяч человек. В Севастополе коллективный иммунитет превысил 90 процентов, что является наивысшим показателем среди всех регионов РФ.

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