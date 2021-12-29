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Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: "Омикрон" может активнее и быстрее поражать легкие

Новый штамм коронавируса "омикрон" может активнее и быстрее поражать бронхи и легкие. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского (структурное подразделение Роспотребнадзора) Татьяна Руженцова.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Особенности нового варианта вируса "способствуют не только более быстрому его распространению среди людей, но и дают возможность быстрее и активнее поражать бронхи и легкие", заявила эксперт ТАСС. По ее словам, это подтверждает необходимость такого же серьезного отношения к "омикрону", как и к предыдущим штаммам коронавируса.

Говоря об основных симптомах "омикрона", Руженцова отметила, что они схожи с сезонным ОРВИ: повышение температуры до 38 градусов и более, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа и насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита. В отличие от симптомов, вызываемых "дельта"-штаммом, при заражении "омикроном", сильнее беспокоят слабость и головные боли, а вот потеря обоняния и изменения вкусовых ощущений отмечаются реже. Руженцова добавила, что у детей новый штамм может вызывать высыпания.

Ранее сообщалось, что в России создан тест на коронавирус, который способен сразу определять штамм "омикрон". Как заявил директор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов, используя такую тест-систему, можно ответить сразу на два вопроса: заражен ли человек COVID-19, и если заражен, то это вариант "омикрон" или нет".

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