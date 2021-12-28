В Ростове пробки на дорогах из-за снегопада достигли девяти баллов

В Ростове-на-Дону из-за продолжающегося вторые сутки снегопада возник транспортный коллапс. Пробки на дорогах мегаполиса, согласно данным "Яндекса", достигли девяти баллов.

Наибольшее число заторов наблюдается в Октябрьском, Советском и Железнодорожном районах города. Работники ГИБДД переведены на усиленный вариант несения службы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ростова, для борьбы с гололедицей на дороги города выведено 176 единиц техники. Израсходовано 907 тонн пескосоляной смеси, произведен сбор и вывоз свыше семи тысяч тонн снега.

Напомним, 27 декабря прокуратура города инициировала проверку жалоб ростовчан на плохую уборку снега и гололедицу на дорогах, а также на автомобильные заторы.