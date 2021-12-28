В Челябинске прокуратура выяснит цену "трех китов" на набережной

Прокуратура Челябинска организовала проверку контракта на установку скульптур китов стоимостью около 10 миллионов рублей на набережной реки Миасс. Поводом для реагирования стали многочисленные публикации в СМИ.

- Запрошена конкурсная документация, - сообщила представитель надзорного ведомства Наталья Мамаева. - Предстоит установить соответствие цены качеству выполненных работ.

К проверке привлечены специалисты контрольно-счетной палаты Челябинска, решается вопрос о проведении соответствующей экспертизы.

Как уже писала "РГ", новый арт-объект вызвал большую дискуссию. Горожане поинтересовались, какое отношение имеют представители морской фауны к челябинской реке, и усомнились в уместности нового объекта.

Кроме того, вызывала вопросы и немалая стоимость китов. Аналогичные скульптуры, по мнению недовольных, предлагаются в интернете по гораздо более низкой цене.