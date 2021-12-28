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28.12.2021 09:40
Рубрика: Власть

Рябков: Окончательной договоренности по дате переговоров с США пока нет

Текст: Екатерина Забродина
На Смоленской площади прокомментировали утечки из Белого дома США о том, что 10 января Вашингтон и Москва проведут переговоры по вопросам безопасности и по ситуации на Украине, а 12 января состоятся консультации по линии России и НАТО. Ранее об этом сообщило агентство France Press.

"Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности пока нет", - заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Путин: В вопросах безопасности нам уже некуда отходить

По словам дипломата, российской стороне принципиально важно получить подтверждение от НАТО, что в составе делегации альянса на переговорах в Брюсселе будут присутствовать высокопоставленные военные. "Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор", - отметил Рябков.

В Москве также настаивают, чтобы повестка не превратилась в "абстракцию", но сосредоточилась на российских предложениях по взаимным гарантиям безопасности.

Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное

Министерство иностранных дел России опубликовало в пятницу на своем сайте проекты договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов Организации Североатлантического договора.

Согласно документам, Россия, в частности, предлагает НАТО:

- исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;

- отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;

- дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу;

- закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;

- подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;

- не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.

Россия также предлагает США:

- не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;

- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;

- не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;

- не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;

- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны.

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Нажать для увеличения. Фото: mid.ru
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