Рябков: Окончательной договоренности по дате переговоров с США пока нет

"Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности пока нет", - заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, российской стороне принципиально важно получить подтверждение от НАТО, что в составе делегации альянса на переговорах в Брюсселе будут присутствовать высокопоставленные военные. "Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор", - отметил Рябков.

В Москве также настаивают, чтобы повестка не превратилась в "абстракцию", но сосредоточилась на российских предложениях по взаимным гарантиям безопасности.