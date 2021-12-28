Рябков: Окончательной договоренности по дате переговоров с США пока нет

"Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договоренности пока нет", - заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам дипломата, российской стороне принципиально важно получить подтверждение от НАТО, что в составе делегации альянса на переговорах в Брюсселе будут присутствовать высокопоставленные военные. "Мы туда выезжаем в межведомственном формате, наше министерство обороны будет представлено на очень солидном уровне. И нам важно, чтобы военные провели профессиональный разговор", - отметил Рябков.
В Москве также настаивают, чтобы повестка не превратилась в "абстракцию", но сосредоточилась на российских предложениях по взаимным гарантиям безопасности.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и США. Главное
Согласно документам, Россия, в частности, предлагает НАТО:
- исключить дальнейшее расширение и присоединение к альянсу Украины;
- отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии;
- дать обязательство не создавать условий, которые можно расценить как угрозу;
- закрепить договоренность мирно решать все споры и воздерживаться от применения силы;
- подтвердить, что они не рассматривают друг друга в качестве противников;
- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, откуда они могут поражать территорию друг друга;
- не размещать дополнительных военных и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997 (до присоединения к альянсу стран Восточной Европы) - кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО.
Россия также предлагает США:
- не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга;
- не проводить военных учений с отработкой сценариев применения ядерного оружия;
- не подготавливать военных неядерных стран применять ядерное оружие;
- не развертывать ядерное оружие за рубежом и вернуть уже развернутое, а также ликвидировать инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории;
- не развертывать ракеты средней и меньшей дальности за рубежом и в районах, откуда они могут поразить цели на территории другой стороны.