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28.12.2021 13:21
Рубрика: Власть

Шойгу исполнил новогоднее желание мальчика полетать на военном вертолете

Текст: Иван Петров
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу принял участие во Всероссийской новогодней благотворительной акции "Елка желаний". Военачальник исполнил новогоднее желание подростка из города Гороховец Владимирской области Кирилла Ушакова, который написал, что мечтает подняться в небо на военном вертолете и побывать на аэродроме.

Мечту мальчика помогли исполнить летчики авиационной эскадрильи Западного военного округа. Они пригласили Кирилла на территорию аэродрома совместного базирования "Семязино" во Владимире. Мальчика и его шестилетнюю сестру Алису летчики взяли на борт вертолета и поднялись вместе с ними в небо.

Фото: iStock
Офицеры Балтфлота исполнили мечту школьника в рамках "Елки желаний"

"По вашему поручению мечта Кирилла Ушакова полетать на военном вертолете сегодня сбылась. Сейчас мальчик находится на аэродроме и готов поделиться с вами своими впечатлениями", - доложил министру обороны начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев после селекторного совещания.

Кирилл связался с Сергеем Шойгу по видеоконференцсвязи. Мальчик рассказал министру, что полетал на вертолете, посмотрел боевые самолеты на аэродромной стоянке, а кроме того, "вкусно покушал в летной столовой и получил много подарков от военнослужащих".

Мальчик не стушевался перед главным военным страны и попросил его "еще раз полетать на вертолете"."Хорошо, Кирилл, только папу с мамой возьми с собой, ну и сестренку, если она еще раз хочет. Хорошего полета вам! С наступающим Новым годом! Здоровья, всего доброго", - отреагировал Шойгу.

Новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" входит в президентскую платформу "Россия - страна возможностей". Акция проходит в четвертый раз. За четыре года было исполнено более 21 тысяча желаний. В этом году Минобороны впервые приняло участие в этой акции.

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