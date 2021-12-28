СМИ: Аня Тейлор-Джой может стать Черной Кошкой в мире Человека-паука

Успех фильма "Человек-паук: Нет пути домой" открывает перспективы для последующих проектов кинокомпании Sony.

Как пишет Giantfreakinrobot, студия прорабатывает возможность выпуска сольного фильма о Фелиции Харди, более известной как Черная Кошка. На главную роль, по информации портала, рассматривается актриса Аня Тейлор-Джой.

В комиксах Marvel девушка была типичной антигероиней - отношения между ней и Питером Паркером никогда не были простыми. Согласно данным ресурса, в дальнейшем в сюжет с Черной Кошкой может быть включен еще один женский персонаж - Серебряный Соболь. Фанаты кинокомиксов уже успели визуализировать Аню Тейлор-Джой в образе Фелиции Харди.