Стало известно, сколько машин не смогли выпустить автокомпании в 2021 году

Автозаводы в мире в течение 2021 года в сумме недовыпустили 9,6 млн автомобилей относительно первоначальных планов. Причины - глобальный дефицит микрочипов и срывы поставок электронных компонентов на конвейеры. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на исследование аналитической компании LMC Automotive.

Наибольший ущерб кризис нанес автопроизводству в Европе - там недопроизводство достигло 3 млн автомобилей от первоначальных объемов.

В LMC считают, что ситуация с электронными компонентами для автопрома не улучшится до второй половины 2022 года, а дефицит полупроводников на рынке сохранится до 2023-го.

Впрочем, перспективы автомобильной индустрии стали немного проще за последние недели, поскольку власти стран и сами производители предприняли чрезвычайные меры, чтобы нарастить выпуск, сообщил директор LMC Automotive по глобальному производству Джастин Кокс.

Всего по итогам 2021 года в мире произведут 84,9 млн новых легковых автомобилей - на 12% больше относительно 2020 года.