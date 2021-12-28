В МИД рассказали о работе с партнерами для снижения доли доллара в расчетах

Россия работает с партнерами для снижения доли доллара в международных расчетах. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский. Он отметил, что с некоторыми странами Москва уже переходит на взаиморасчеты в национальных валютах.

Дипломат назвал основные элементы работы ведомств экономического блока и российского МИД, передает РИА Новости. Кроме сокращения использования доллара в их числе также смещение внимания на альтернативные американскому рынки капитала, обеспечение надежных каналов передачи финансовой информации, а также увеличение доли взаимных платежей в национальных валютах с основными торговыми партнерами.

Ранее Биричевский заявил о том, что никаких реальных перспектив отключения России от международной межбанковской системы SWIFT не просматривается. По его словам, SWIFT - это международная частная компания со штаб-квартирой в Бельгии, поэтому непонятно, как американцы собираются реализовывать свои угрозы. Он подчеркнул, что Россия готова к любым неожиданностям.