В Минцифры рассказали, когда начнут внедрять цифровые паспорта по всей стране. По словам глава ведомства Максута Шадаева, этот процесс начнется сразу после завершения "пилотных" проектов в трех регионах, сообщает "Интерфакс".

Первоначально цифровые паспорта будут тестироваться в Москве, Московской области и Татарстане.

"Запустим в этих регионах и будем сразу внедрять по всей стране", - заявил министр.

Конкретные сроки начала повсеместного внедрения цифровых паспортов Максут Шадаев не назвал. Однако известно, что в пилотных регионах их будут выдавать с 2023 года. Ранее глава Минцифры заявлял, что выдача электронных паспортов в России должна стартовать до конца 2022 года.

Цифровой паспорт создан по примеру электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память паспорта можно будет внести данные ИНН, СНИЛС или водительского удостоверения. Замена бумажного документа на смарт-карту будет добровольной.