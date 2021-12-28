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28.12.2021 19:58
Рубрика: Власть

В Минцифры рассказали, когда начнут внедрять цифровые паспорта по всей стране

Текст: Алексей Рыбин

В Минцифры рассказали, когда начнут внедрять цифровые паспорта по всей стране. По словам глава ведомства Максута Шадаева, этот процесс начнется сразу после завершения "пилотных" проектов в трех регионах, сообщает "Интерфакс".

Фото: iStock
У домов появятся цифровые паспорта

Первоначально цифровые паспорта будут тестироваться в Москве, Московской области и Татарстане.

"Запустим в этих регионах и будем сразу внедрять по всей стране", - заявил министр.

Конкретные сроки начала повсеместного внедрения цифровых паспортов Максут Шадаев не назвал. Однако известно, что в пилотных регионах их будут выдавать с 2023 года. Ранее глава Минцифры заявлял, что выдача электронных паспортов в России должна стартовать до конца 2022 года.

Цифровой паспорт создан по примеру электронной банковской карты с бесконтактным чипом. По желанию в память паспорта можно будет внести данные ИНН, СНИЛС или водительского удостоверения. Замена бумажного документа на смарт-карту будет добровольной.

Власть Право Личные документы Правительство Минцифры

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