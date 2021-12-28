В России запатентовали УАЗ с трехстворчатым кузовом "фургон"

В России оформили патент на новую модификацию грузовика УАЗ "Профи" - это многофункциональный фургон каркасно-панельного типа. Напомним, публично такую версию представили весной 2021 года, ее мелкосерийным изготовлением занимается фирма "Автодом" (г. Ульяновск).

В качестве основы для этого фургона используется шасси с двухрядной кабиной и односкатными задними колесами.

Надстройка сделана по каркасно-панельной технологии, то есть здесь сочетаются сварная "клетка" из стальных труб и формованные наружные панели из стеклопластика. Особенность фургона - он имеет целых три подъемные крышки, одну сзади и две по бокам.

Внутри - износостойкое покрытие боковин и бакелитовая влагозащитная фанера на полу. Передняя часть корпуса оснащена регулируемым воздухозаборником, в стойках предусмотрены резьбовые точки крепления для монтажа необходимой аппаратуры и фиксации груза. Объем фургона составляет 5 кубометров, оборудование и назначение надстройки определяют индивидуально с заказчиком.

По части техники изменений нет - машина оснащается стандартным для УАЗов семейства Патриот 2,7-литровым бензиновым ZMZ Pro (149 л.с.), он агрегатируется с 5-ступенчатой МКП Dymos. Привод - полный (с жестким подключением передка).