В Совфеде дали совет главе МИД Украины

Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе не стоит вмешиваться в отношения России и НАТО, считает первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Российско-американские консультации по гарантиям безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Ранее Кулеба заявил о том, что Вашингтон и НАТО не согласятся предоставить гарантии безопасности, которых требует Москва.

"Я бы сказал не очень литературно: его забыли спросить США и НАТО", - отреагировал Джабаров на слова Кулебы. Его цитирует RT.

Сенатор посоветовал Кулебе заниматься политическими вопросами, которые касаются Украины, а не вмешиваться во взаимоотношения России, США и НАТО.

Напомним, в середине декабря Москва представила проекты соглашений с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности, предполагающих в том числе недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток. Российская сторона собиралась поднять вопрос на площадке ОБСЕ.