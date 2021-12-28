В "Зарядье" выступил один из лучших певцов современности Иэн Бостридж

Для Бостриджа Winterreise - абсолютно особая тема не только творчества, но и всей жизни. Многие выдающиеся певцы обращались к этому шедевру Шуберта, но лишь Иен написал огромный труд "Зимний путь" Шуберта: анатомия одержимости", ставший бестселлером. В 2019-м, спустя четыре года после выхода оригинала, книга была издана и в России. Страстный рассказ певца о его собственных странствованиях по "Зимнему пути" - это чтение, от которого невозможно оторваться. И хотя Winterreise, конечно, исполняли и исполняют многие певцы из числа самых выдающихся, когда к этому вокальному циклу прикасается Иэн Бостридж, он превращается в совершенно иное произведение.

Бостридж - безусловно уникальная личность, примеров которой в современном пространстве вокального музицирования просто нет. Певческую карьеру, если отталкиваться от общепринятых правил, он начал безнадежно поздно - только к тридцати годам. А до этого момента изучал философию в Оксфорде и защитил диссертацию на тему "Колдовская сила и ее трансформации". При этом, как ни удивительно, певец крайне редко появляется на театральных подмостках. И хотя, конечно, можно отыскать его образцы в операх Бриттена, Стравинского, Моцарта или эпохи барокко, Бостридж прежде всего феноменальный камерный исполнитель-исследователь. Сегодня певцу 57 лет, и он профессор музыкального факультета Оксфордского университета.

"Зимний путь" - это двадцать четыре песни для голоса и фортепьяно, сочиненные Францем Шубертом в конце его недолгой, трагической жизни. И Бостридж в унисон чувствам композитора поет так, будто делает это в последний раз в жизни. Его пение порой кажется нарочитым пренебрежением законами классического вокала: он не боится непрописанных пауз и пианиссимо, не очень точных нот или даже того, что его голос покажется некрасивым…

Тут надо отметить, что пианист Джулиус Дрейк проявил себя прекрасным ансамблистом, хотя быть в музыкальном тандеме с Бостриджем невероятно сложно. Певец для каждой ноты находит особую краску и в голосе, и в сердце, являя феноменальную палитру интонационного богатства, что отражается даже в языке его тела. Он редко остается неподвижен согласно академической традиции исполнения немецких Lieder: через всю его плоть будто постоянно проходит "вокальный ток высокого напряжения". И к финалу вечера, очевидно, это вконец выматывает певца. При этом нет и близко никакого намека на модное ныне заигрывание с аудиторией или превращение песен цикла в шлягеры.

Фото: "МКЗ "Зарядье"

Исполнение Бостриджа - это колоссальная работа интеллектуала, наполненная такими запредельными душевными переживаниями, что публика в зале сидит не пошелохнувшись. Шуберт писал: "Когда бы ни пытался я петь о любви, любовь превращалась в боль. А когда я пытался петь о боли, она превращалась в любовь". А Бостридж поет так, будто точно знает дорогу "по другую сторону бытия". И публика уходит, ощущая ветер жизни загробной.

Кстати

Еще одно выступление в России Иэна Бостриджа обещано на площадке Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве. 4 февраля в Концертном зале им. П.И. Чайковского прозвучит Симфонический цикл для голоса с оркестром "Our Hunting Fathers" ("Наши отцы-охотники") Бенджамина Бриттена в исполнении Иэна Бостриджа, а также Вокальная сюита на слова Микеланджело Дмитрия Шостаковича в исполнении Ильдара Абдразакова.