Во Франции медсестры в реанимации будут получать премию в сто евро

Во Франции медсестры, работающие в отделениях интенсивной терапии с больными COVID-19, будут получать дополнительное ежемесячное денежное вознаграждение в сто евро. Эта мера затронет интересы около 30 тысяч французских медицинских работников.

Как сообщает AFP, на эти цели власти Франции в 2022 году планируют выделить около 54 миллионов евро. "Эти услуги требуют квалификации, очень тщательной медицинской подготовки", - пояснил премьер-министр Франции Жан Кастекс, посетивший с министром здравоохранения Оливье Вераном отделение интенсивной терапии в больничном центре Кретей. Кроме того, власти страны профинансируют восьминедельные курсы квалификации для медсестер, работающих в реанимационных отделениях. "Одной лишь премии недостаточно", - прокомментировали заявление Кастекса в Национальной федерации медсестер-реаниматологов Франции (FNIR). - Лица, осуществляющие уход за тяжелыми пациентами, нуждаются в улучшении условий их повседневной работы".

В последние недели исполнительная власть Пятой Республики предупредила французов о том, что число случаев заражения "омикрон"-вариантом, выявленным в стране, будет продолжать стремительно расти в ближайшие дни. Во вторник, 28 декабря, в министерстве общественного здравоохранения Франции сообщили о 179 807 новых случаях заражения за последние 24 часа, что является новым рекордом с начала пандемии. За последнюю неделю среднее количество заболевших во Франции в день составило 87 500.

Между тем

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не очень оптимистична в прогнозах на ближайшие недели. Быстрое распространение варианта "омикрон", даже если он сочетается с несколько менее серьезным заболеванием, все равно приведет к большому количеству госпитализаций, особенно среди непривитых, пояснила во вторник в интервью AFP Кэтрин Смоллвуд, представитель Европейского регионального бюро ВОЗ.