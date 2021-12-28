Вышел тизер-трейлер нового фильма от режиссера "Амели" и "Чужого 4"

Сервис Netflix представил на YouTube трейлер футуристической комедии Bigbug - новой картины знатного визионера Жана-Пьера Жёне. Дважды номинанта премии "Оскар", того самого, что "Амели", "Деликатесы", "Город потерянных детей", проклятый ортодоксальными фанатами серии четвертый "Чужой" и прочие восхитительные штуки.

Жёне и его регулярный соратник Гийом Лоран - соавторы сценария. В ролях - Доминик Пинон, Альбан Ленуар, Андре Дюссолье, Эльза Зильберштейн, Изабель Нанти, Клод Перрон, Стефан Де Гродт.

Вся эта компания разыграет визуально, как у создателей водится, причудливую историю группы людей, оказавшейся в сложной ситуации и компании опасных андроидов и прочих устройств в годину бунта роботов.

Релиза придется подождать до 11 февраля.