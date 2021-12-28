Закончится ли в 2022 году пандемия коронавируса

Человечество устало жить с коронавирусом. Устало бояться за свою жизнь и жизнь своих близких, устало от ограничений и локдаунов. И все чаще звучат прогнозы, что в 2022 году жизнь опять войдет в офлайн-колею, а ненавистный вирус наконец-то потеряет свою поражающую силу. И станет обычной сезонной инфекцией. К такому мнению склоняется и основатель Microsoft Билл Гейтс, и некоторые российские и зарубежные ученые.

Но во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более осторожны в своих прогнозах. "Пока еще существует много неопределенностей в отношении будущего развития пандемии, мировые ученые и страны рассматривают ряд сценариев, - ранее пояснила в интервью "Российской газете" представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. - Ожидается, что из стадии пандемии распространение вируса перейдет в эндемическую стадию. По текущим прогнозам, это может произойти тогда, когда будет обеспечено более 70% охвата вакцинацией во всем мире. Однако достичь этого необходимо быстро, чтобы предотвратить масштабные мутации вируса".

По ее мнению, пандемии придет конец, когда все мы начнем более активно вакцинироваться и не забывать про элементарные меры личной защиты.

Пандемии придет конец, когда все мы начнем более активно вакцинироваться и не забывать про элементарные меры личной защиты

Только после достижения коллективного иммунитета COVID-19 перейдет в фазу отдельных вспышек, уверен руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра "Вектор" Александр Семенов. На конец декабря, по словам вице-премьера правительства Татьяны Голиковой, в целом по стране коллективный иммунитет превысил уже 60%. В России хотят добиться 80-процентного коллективного иммунитета. Добрать недостающие 20% в следующем году возможно.

Но как дальше поведет себя вирус, предсказать сейчас никто из ученых не берется. "Скорее всего, мы его из популяции уже не выгоним. У нас был шанс, но мы опоздали. Поэтому это будет еще один - седьмой коронавирус, который мы знаем и который будет с нами жить", - уверен Семенов. Но пока вирус мутирует. И очень стремительно распространяется по миру. "Омикрон" ежедневно заражает по 200 тысяч человек в США. Хотя последствия заболевания этим штаммом уже не такие пугающие - основные симптомы теперь похожи на привычную ОРВИ. Может, все-таки "омикрон" и остановит пандемию, коронавирус потеряет свою силу и станет сезонной инфекцией... Увидим уже в 2022 году.