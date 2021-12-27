В ВОЗ рассказали, закончится ли пандемия коронавируса в 2022 году

Сможет ли новый штамм коронавируса "омикрон" стать живой вакциной и остановить пандемию COVID-19 или он не менее опасен, чем другие варианты ковида? А если так, то защитят ли от него существующие вакцины? На эти и другие вопросы в интервью "Российской газете" ответила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Пандемия коронавируса продолжается уже почти два года. Есть ли надежда, что 2022 год станет свободным от коронавируса?

Мелита Вуйнович: Пока еще существует много неопределенностей в отношении будущего развития этой пандемии, мировые ученые и страны рассматривают ряд сценариев, а ВОЗ делает все возможное, чтобы предоставить платформу для обмена опытом и знаниями, обеспечивающую максимальную вероятность разработки эффективных ответных мер. Но прямо сейчас мы все еще находимся в самом разгаре пандемии. Приоритетом является спасение жизней с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении инструментов. Ожидается, что из стадии пандемии распространение вируса перейдет в эндемическую стадию. По текущим прогнозам, это может произойти тогда, когда будет обеспечено более 70% охвата вакцинацией во всем мире. Однако достичь этого необходимо быстро, чтобы предотвратить масштабные мутации вируса. Важным элементом будет и глобальная солидарность, когда все страны действуют сообща как одна глобальная семья. Пандемии придет конец, когда все мы вооружимся научными подходами и возьмем на себя ответственность за свои действия.

Ждать ли новые всплески заболеваемости коронавирусом после Нового года?

Мелита Вуйнович: Как мы видим, вирус продолжает распространяться и мутировать в наших обществах. Некоторые особенности нового варианта "омикрона", включая его глобальное распространение и большое количество мутаций, позволяют предположить, что он может оказать серьезное влияние на течение пандемии. Пока еще трудно сказать, каким именно будет это воздействие.

Что ВОЗ уже известно об "омикроне"? Действительно ли он самый "стремительный" из всех, но в то же время его симптомы самые легкие?

Мелита Вуйнович: Вызывающий обеспокоенность "омикрон" уже обнаружен как минимум в 38 из 53 государств-членов ВОЗ в Европейском регионе, включая Россию. Насколько он опаснее других вариантов? Пока данных о нем недостаточно, но кое-что уже известно. Вариант "омикрон" стремительно распространяется, он становится - или уже стал - доминирующим в нескольких странах, в том числе в Дании, Португалии и Великобритании. Ожидается, что в течение ближайших недель "омикрон" станет доминирующим вариантом в еще большем числе стран Европейского региона. Огромное число новых случаев заболевания может привести к увеличению нагрузки на больницы и масштабным сбоям в работе систем здравоохранения и других жизненно важных служб. Этот вариант способен успешно обходить ранее сформировавшуюся у людей иммунную защиту, и поэтому он может заражать тех, кто уже переболел COVID-19, невакцинированных людей и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад. Однако мы видим, что вакцинация, особенно проведенная недавно, продолжает значительно снижать риск тяжелого заболевания и смерти. Мы еще не знаем, вызывает ли заражение "омикроном" более тяжелую форму заболевания по сравнению с заражением "дельтой". Есть и позитивный момент: первые данные свидетельствуют о том, что вакцины против COVID-19 по-прежнему выполняют свою задачу - спасают жизни. Согласно полученным Европейским региональным бюро ВОЗ данным о самых первых случаях заражения "омикроном", у 89% заболевших наблюдались обычные симптомы, характерные для COVID-19: кашель, боль в горле и повышенная температура.

Пандемии придет конец, когда все мы вооружимся научными подходами и возьмем на себя ответственность за свои действия

Как вы относитесь к версии, что "омикрон" - это живая вакцина и именно он способен остановить пандемию?

Мелита Вуйнович: Некоторые особенности "омикрона" позволяют предположить, что он может оказать серьезное влияние на течение пандемии. Пока еще трудно сказать, каким именно будет это воздействие.

Но возможность массовой передачи вируса может привести к новым непредсказуемым мутациям. Мы знаем из истории, что ни одна из очень заразных болезней не была побеждена естественным иммунитетом, причем не без значительных человеческих жертв и других последствий для здоровья. Это корь, коклюш, оспа. Таким образом, мы можем говорить о "контроле" вируса. Человечество должно быстро адаптироваться: нужна солидарность, единство в ответных мерах, доступ к вакцинам, правильное ношение хорошо сидящих масок в тесных и людных местах, гигиена и, конечно же, хорошее и доброе отношение друг к другу. Без человечности, солидарности и человеческой доброты последствия этой пандемии выйдут за рамки физического здоровья.

Успевают ли вакцины за мутацией коронавируса?

Мелита Вуйнович: Имеющиеся данные на текущий момент свидетельствуют, что вакцины против COVID-19 работают и помогают спасать людей. Исследования продолжаются. Чтобы увидеть, влияет ли "омикрон" на эффективность вакцин, важно проявить терпение. Потребуется несколько недель, прежде чем будут получены доказательства эффективности различных вакцин против "омикрона".

Каким странам благодаря массовой вакцинации удается эффективно сдерживать распространение вируса ?

Мелита Вуйнович: Эпидемиологическая ситуация меняется, и важно помнить, что вакцинация обеспечивает наилучшую защиту от тяжелой формы заболевания и смерти, но для сдерживания распространения вируса она должна дополняться другими мерами. Надо избегать закрытых пространств, тесных помещений и скопления людей, соблюдать дистанцию, мыть руки, носить маску, прикрывать рот и нос согнутым локтем или салфеткой при кашле и чихании, проветривать помещения.

После появления новых вариантов снижается ли смертность от коронавируса?

Мелита Вуйнович: Последние данные (от октября) показывают, что коэффициент летальности среди людей старше 65 лет недавно снизился до менее 5% с высокого уровня (более 25% в начале 2020 года), что может быть связано с дистанцией и ношением масок, введением самоизоляции или локдаунов на пиках заболеваемости, улучшением лечения COVID-19, а также значительным влиянием вакцинации. Многие страны сделали вакцины доступными сначала для пожилых людей старше 60 лет, и только когда более 80% из них были вакцинированы, стали доступны вакцины для людей среднего возраста, а затем и для более молодого возраста. Если мы посмотрим на такие страны, как Великобритания, Израиль, Португалия, Испания и другие, самый высокий охват вакцинацией среди лиц старше 65 лет способствовал снижению смертности.