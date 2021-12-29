Новости

Сергей Лазарев: Ольга Бузова - не певица 12:11
В The Guardian опубликовали список 50 лучших телепроектов 2021 года 11:08
Арнольд Шварценнеггер развелся с женой спустя 10 лет судов 10:56
В Сети появилось видео знакомства Миротворца с командой 10:26
Джоан Роулинг появится в фильме "Гарри Поттер 20 лет спустя" 10:25

Анна Кошмал: Продолжения "Сватов" не будет

Новости
    29.12.2021, 11:58
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Исполнительница одной из главных ролей в сериале "Сваты" Анна Кошмал скептически относится к вероятности его продления ещё на один сезон. Как пишет Пятый канал со ссылкой на один из украинских телеканалов, сюжет уже завершен и, скорее всего, идущие в эфире серии являются последними.

Она рассказала, что после завершения съемок многие актеры и члены съемочной группы расчувствовались. Также эмоциональными были для актрисы съемки шестой и седьмой серии седьмого сезона. "Я думаю, что продолжения "Сватов" не будет", - рассказала Анна.

Новый сезон ситкома стартовал на канале "Россия 1" 27 декабря. По сюжету супруги Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевы-Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) оказались в водовороте семейных страстей. Их любимая внучка Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж, а бабушки и дедушки наперебой хотят помочь девушке сделать правильный выбор.

Новости

Актер Хью Джекман заразился коронавирусом 00:33
Умер французский телеведущий Гришка Богданофф 28.12.2021
Эмма Стоун может сыграть женскую версию Человека-паука 28.12.2021
СМИ: Аня Тейлор-Джой может стать Черной Кошкой в мире Человека-паука 28.12.2021
⧣ Россия
Фото: more.tv
Завершились съемки сериала "The Tелки" с Милошем Биковичем 28.12.2021
Вышел трейлер комедии "Папы" с Безруковым, Нагиевым и Стояновым 28.12.2021
Мировые сборы новой "Матрицы" едва дотянули до 70 млн долларов 27.12.2021
⧣ сериалы
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Игры в кальмара" начал с Netflix переговоры о третьем сезоне 28.12.2021
Опубликован необычный трейлер новогоднего эпизода "Доктора Кто" 28.12.2021
Названа причина внезапной смерти режиссера "Большой маленькой лжи" 28.12.2021
⧣ комедия
Фото: youtube.com/ Netflix Film Club
Вышел тизер-трейлер нового фильма от режиссера "Амели" и "Чужого 4" 28.12.2021
Российские стриминги назвали популярные фильмы и сериалы 2021 года 27.12.2021
От COVID-19 умер озвучивавший Дамблдора актер Андрей Ярославцев 26.12.2021