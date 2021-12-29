Анна Кошмал: Продолжения "Сватов" не будет

Исполнительница одной из главных ролей в сериале "Сваты" Анна Кошмал скептически относится к вероятности его продления ещё на один сезон. Как пишет Пятый канал со ссылкой на один из украинских телеканалов, сюжет уже завершен и, скорее всего, идущие в эфире серии являются последними.

Она рассказала, что после завершения съемок многие актеры и члены съемочной группы расчувствовались. Также эмоциональными были для актрисы съемки шестой и седьмой серии седьмого сезона. "Я думаю, что продолжения "Сватов" не будет", - рассказала Анна.

Новый сезон ситкома стартовал на канале "Россия 1" 27 декабря. По сюжету супруги Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевы-Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) оказались в водовороте семейных страстей. Их любимая внучка Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж, а бабушки и дедушки наперебой хотят помочь девушке сделать правильный выбор.