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Вышел трейлер седьмого сезона "Сватов"

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    15.10.2021, 14:51
Текст:   Олег Усков

На YouTube появился украинский тизер-трейлер многострадального седьмого сезона архипопулярного ситкома "Сваты".

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер семейного фильма "Большой красный пес Клиффорд"

Сезон этот, напомним, продирался до публики многими годами - через политические, коронавирусные, локационные и прочие тернии. Которые мужественно форсировал он, похоже, не зря - судя по вакханалии ролика.

Первый сезон "Сватов" вышел в 2008-м, шестой - еще в 2013-м. Это украинская комедия на русском языке, разросшаяся до франшизы - спин-офф, мюзикл, мультсериал, телешоу и так далее.

Седьмой, финальный сезон снимали в Грузии. Известно, что в нем появится Вахтанг Кикабидзе.

"Главная премьера года" - уже "скоро".

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