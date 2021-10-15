Вышел трейлер седьмого сезона "Сватов"

На YouTube появился украинский тизер-трейлер многострадального седьмого сезона архипопулярного ситкома "Сваты".

Сезон этот, напомним, продирался до публики многими годами - через политические, коронавирусные, локационные и прочие тернии. Которые мужественно форсировал он, похоже, не зря - судя по вакханалии ролика.

Первый сезон "Сватов" вышел в 2008-м, шестой - еще в 2013-м. Это украинская комедия на русском языке, разросшаяся до франшизы - спин-офф, мюзикл, мультсериал, телешоу и так далее.

Седьмой, финальный сезон снимали в Грузии. Известно, что в нем появится Вахтанг Кикабидзе.

"Главная премьера года" - уже "скоро".