Арнольд Шварценнеггер развелся с женой спустя 10 лет судов

В Голливуде завершился один из затяжных бракоразводных процессов. 74-летний актер и политик Арнольд Шварценнегер и его супруга, 66-летняя Мария Шрайвер, стали официально разведены. Об этом сообщает TMZ.

Судья Верховного суда Лос-Анджелеса внес решение в систему во вторник утром. При этом процедура развода началась еще в 2011 году, когда Шварценнеггер завершил свою карьеру губернатора Калифорнии и сообщил, что их брак с Марией завершен (они были женаты 25 лет). Он признался Шрайвер, что у него есть внебрачный сын, которого родила одна из домработниц актера. При этом развод супругов длился около 10 лет из-за сложностей в урегулировании имущественных вопросов и "отсутствия мотивации" партнеров.

Издание сообщает, что у Шварценнегера и Шрайвер не было брачного договора, а нажитое имущество составляло почти 400 млн долларов. Эти деньги после развода были разделены пополам.

В браке с Марией Шрайвер у звезды родилось четыре ребенка, старшая дочь Кэтрин в данный момент является женой актера Криса Прэтта.