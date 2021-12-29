Чернышенко: Интернет провели во все социально значимые учреждения

Широкополосный интернет теперь есть в школах, колледжах, пунктах полиции и пожарных частях, а также госорганах и военкоматах, то есть во всех социально значимых учреждениях. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью "России 24".

Подключение этих учреждений к интернету входит в федеральный проект в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика РФ", в нем заняты 16 операторов связи. За три года доступ получили почти 90 тысяч точек, где ранее не было высокоскоростного интернета. "В декабре более 75 тысяч таких объектов, как ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), медицинские учреждения, школы, больницы, отделения полиции, МЧС подключены к интернету. Это именно те, которые не были подключены на момент поручения [президента]. Это поручение выполнено полностью, это значит, что интернет широкополосный пришел во все учреждения, которые являются социально значимыми", - рассказал Чернышенко.

Фактическое исполнение программы проведения интернета в социально значимые объекты завершилось на три года раньше поручения президента, до этого речь шла о 2024 годе.