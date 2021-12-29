Указ главы Чувашской Республики от 7 декабря 2021 года № 205 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики"

В соответствии с федеральными законами "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" в связи с введением режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики постановляю:

1. Сохранить до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки обязанность соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте старше 60 лет, не имеющими сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее также - COVID-19), либо сертификата профилактической прививки против COVID-19, полученных с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru) либо в мобильном приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус", в электронном или распечатанном виде в формате, позволяющем сканировать сертификат о профилактических прививках против COVID-19 (далее также соответственно - сертификат о профилактических прививках против COVID-19, QR-код сертификата о профилактических прививках против COVID-19), либо справки медицинской организации о проведенной профилактической прививке против COVID-19, либо справки медицинской организации о проведенных профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или наличии медицинских противопоказаний к вакцинации (далее - справка медицинской организации о проведенных профилактических прививках против COVID-19), либо документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью и случаев прямой угрозы жизни и здоровью;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), за исключением граждан, переведенных на дистанционный режим работы, граждан, находящихся в отпуске, а также граждан, в отношении которых оформлен листок нетрудоспособности;

следования в судебные, правоохранительные и иные государственные органы при наличии соответствующего вызова;

следования на личном транспорте или легковом такси в загородный жилой дом и садовый дом.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе жилых и садовых домах.

Режим самоизоляции не применяется к руководителям и работникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением рабочей группы при Оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики.

2. Сохранить обязанность граждан до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки:

использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, на парковках, в лифтах, в местах скопления граждан, при посещении объектов розничной торговли, оказания услуг, выполнения работ;

соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в общественных местах.

3. В целях контроля за соблюдением режима изоляции на дому (по месту проживания или пребывания) или в условиях обсерватора сохранить на территории Чувашской Республики до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки обязательность применения технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения:

гражданами, прибывшими на территорию Российской Федерации, которые находятся в режиме изоляции в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации;

гражданами с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и контактировавшими с ними лицами, которые находятся в режиме изоляции в соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

4. Сохранить на территории Чувашской Республики до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки приостановление (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 настоящего Указа):

а) деятельности детских игровых комнат и детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек), иных аналогичных объектов, иных развлекательных и досуговых заведений;

б) проведения массовых мероприятий, в том числе досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий, с очным присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг в торгово-развлекательных центрах, на предприятиях общественного питания, на аттракционах в помещениях и в иных местах массового посещения;

в) деятельности объектов массового отдыха, расположенных на курортах федерального, регионального и местного значения.

5. Сохранить до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки запрет использования кальянов в общественных местах, где в соответствии с Федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" не установлен такой запрет.

6. Установить, что осуществляется:

а) проведение государственной регистрации заключения брака при условии одновременного нахождения в помещениях для государственной регистрации заключения брака не более предельного количества лиц (из расчета 1 человек, включая работников, на 4 кв. метра, но не более 8 человек);

б) деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования при соблюдении условия контроля недопущения нахождения в транспортном средстве пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих);

в) деятельность библиотек, архивов, музеев при соблюдении социального дистанцирования (не менее 1,5 метра);

г) деятельность кинотеатров (кинозалов), театров, театрально-концертных учреждений, культурно-досуговых учреждений и иных аналогичных организаций при условии заполняемости зрительного зала не более 75 процентов посадочных мест с учетом организации рассадки зрителей с расстоянием между ними не менее одного метра (указанное условие не распространяется на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе) или соблюдения социального дистанцирования (не менее 1,5 метра) (указанное условие не распространяется на зрителей, являющихся членами одной семьи либо проживающих вместе);

д) деятельность парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев при соблюдении условия предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов;

е) деятельность бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, из расчета 1,5 кв. метра в зоне отдыха на одного посетителя;

ж) деятельность плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта (при условии расстановки спортивного оборудования, обеспечивающей социальное дистанцирование (не менее 1,5 метра), и непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещениях для занятий спортом из расчета 1 человек на 4 кв. метра; в зоне плавательного бассейна, предназначенной для групповых занятий, - из расчета 1 человек на 5 кв. метров зеркала воды соответствующей зоны плавательного бассейна; в зоне плавательного бассейна, на которой оборудованы дорожки для плавания, - из расчета 1 человек на 10 кв. метров зеркала воды дорожки плавательного бассейна);

з) проведение спортивных соревнований и тренировочных мероприятий в помещениях для занятий спортом при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в помещении для занятий спортом (из расчета 1 человек на 4 кв. метра), в плавательных бассейнах при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в плавательном бассейне (из расчета 1 человек на 5 кв. метров зеркала воды), а в случае привлечения зрителей также при условии, что площадь помещения для занятий спортом, в том числе плаванием, составляет более 400 кв. метров, а его заполняемость - не более 75 процентов зрительских мест;

и) деятельность физкультурно-оздоровительных центров при условии заполняемости сооружений не более 50 процентов (из расчета 1 человек на 4 кв. метра);

к) деятельность торговых объектов по реализации непродовольственных товаров (при условии непревышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале торгового объекта из расчета 1 человек, включая работников, на 4 кв. метра);

л) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (далее - объекты общественного питания) (при соблюдении следующих условий: размещение столов на расстоянии 1,5 метра; размещение за одним столом не более

4 человек; заполняемость не более 75 процентов зала обслуживания посетителей; недопущение банкетного обслуживания; недопущение оказания услуг общественного питания в период с 23 до 6 часов по местному времени, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами объектов общественного питания, а также за исключением оказания услуг общественного питания на объектах придорожного сервиса).

Деятельность и проведение мероприятий, указанных в подпунктах "в" - "л" настоящего пункта (за исключением деятельности торговых объектов по реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в пунктах 21-24, 27-29 приложения № 1 к настоящему Указу, аптек и аптечных пунктов, ветеринарных аптек и ветеринарных аптечных пунктов, специализированных торговых объектов, в которых осуществляется реализация медицинских изделий, специализированных торговых объектов, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), при условии наличия отдельного наружного (уличного) входа в таких торговых объектах, продажи товаров дистанционным способом), а также деятельность гостиниц осуществляются при соблюдении следующих дополнительных условий:

наличие мобильного приложения для сканирования QR-кода сертификата о профилактических прививках против COVID-19, установленного на электронном устройстве;

наличие у зрителей, клиентов, посетителей, покупателей и иных лиц, не связанных с деятельностью и мероприятиями, указанными в подпунктах "в" - "л" настоящего пункта, и находящихся в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), используемых для осуществления такой деятельности (проведения указанных мероприятий), за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет, одного из следующих документов:

сертификата о профилактических прививках против COVID-19 в электронном или распечатанном виде в формате, позволяющем сканировать QR-код сертификата о профилактических прививках против COVID-19, либо справки медицинской организации о проведенных профилактических прививках против COVID-19, а также документа, удостоверяющего личность такого гражданина;

документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления, в электронном или распечатанном виде и документа, удостоверяющего личность такого гражданина;

документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, в электронном или распечатанном виде и документа, удостоверяющего личность такого гражданина.

Условия деятельности объектов общественного питания, указанных в подпункте "л" настоящего пункта, не распространяются:

на объекты общественного питания, которые предназначены исключительно для организации питания работников организации и на которые отсутствует доступ граждан, не являющихся работниками указанной организации;

на объекты общественного питания, являющиеся свободными от COVID-19 зонами, при соблюдении следующих условий:

1) наличие у всех работников, посетителей и иных лиц, находящихся в помещениях объектов общественного питания (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет), одного из документов, указанных в абзацах шестнадцатом - восемнадцатом настоящего пункта;

2) оформление декларации по форме согласно приложению № 2 к настоящему Указу на официальном сайте Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Декларации, оформленные до вступления в силу настоящего Указа, переоформлению не подлежат;

3) наличие мобильного приложения для сканирования QR-кода сертификата о профилактических прививках против COVID-19, установленного на электронном устройстве.

В соответствии с законодательством Российской Федерации допускается продажа товаров дистанционным способом, за исключением товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

7. В период с 23 часов по местному времени 30 декабря 2021 г. до 12 часов по местному времени 1 января 2022 г. на объектах общественного питания приостановить оказание услуг общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких объектов.

8. До особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, обеспечить под личную ответственность:

соблюдение противоэпидемического режима в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и принятие мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), соблюдение масочного режима всеми работающими в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, соблюдение дезинфекционного режима;

усиление режима текущей дезинфекции в транспорте общего пользования, легковом такси, в местах скопления граждан, на торговых объектах, объектах оказания услуг, выполнения работ;

осуществление приема и обслуживания граждан при условии использования ими средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих).

9. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Чувашской Республики, до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации:

перевести на дистанционную работу работников из числа граждан, указанных в пункте 1 настоящего Указа;

предоставлять работникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), два оплачиваемых дополнительных дня отдыха.

10. Органам государственной власти Чувашской Республики, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

11. Допускаются организация и проведение органами государственной власти и органами местного самоуправления мероприятий общероссийского, республиканского и местного значения, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации и законодательными актами Чувашской Республики, с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении данных мероприятий.

12. Признать утратившими силу:

Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики";

Указ Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 11 июля 2020 г. № 182 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 28 июля 2020 г. № 202 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 15 августа 2020 г. № 209 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 19 августа 2020 г. № 211 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 22 августа 2020 г. № 213 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 28 августа 2020 г. № 216 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 4 сентября 2020 г. № 223 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 11 сентября 2020 г. № 227 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 19 сентября 2020 г. № 231 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 29 сентября 2020 г. № 261 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 17 октября 2020 г. № 275 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2020 г. № 285 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 10 ноября 2020 г. № 292 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 23 ноября 2020 г. № 294 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 5 декабря 2020 г. № 307 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 12 декабря 2020 г. № 311 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 16 января 2021 г. № 3 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 23 января 2021 г. № 8 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 9 февраля 2021 г. № 13 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 12 февраля 2021 г. № 15 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 20 февраля 2021 г. № 26 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 24 февраля 2021 г. № 27 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 31 марта 2021 г. № 42 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 29 мая 2021 г. № 71 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 29 июня 2021 г. № 93 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 13 августа 2021 г. № 121 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 23 августа 2021 г. № 124 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 31 августа 2021 г. № 129 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 14 сентября 2021 г. № 141 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 28 сентября 2021 г. № 154 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 11 октября 2021 г. № 167 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 20 октября 2021 г. № 170 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 25 октября 2021 г. № 173 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 г. № 177 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 2 ноября 2021 г. № 181 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 5 ноября 2021 г. № 185 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166";

Указ Главы Чувашской Республики от 13 ноября 2021 г. № 190 "О внесении изменений в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166".

13. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







