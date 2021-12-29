Депутат назвал слова Борреля о переговорах Россия - НАТО несерьезными

Ранее глава дипломатии Евросоюза назвал неприемлемыми условия представленных Россией гарантий безопасности и предупредил о том, что переговоры по ним не могут проходить без участия ЕС. Об этом он заявил в интервью газете Welt. "Тот, кто хочет вести переговоры о будущей архитектуре безопасности в Европе, конечно, должен говорить с европейцами. Европейская безопасность - это наша безопасность, здесь речь идет о нас", - утверждал европейский политик.

"Боррель ведет себя здесь как политик абсолютно несерьезный, ненадежный", - такое мнение высказал Шхагошев в комментарии РИА Новости.

Он подчеркнул, что Европейский союз всегда опирался на НАТО и США. Также Шхагошев напомнил, что ранее ЕС добивался того, чтобы российская сторона обсуждала проблемы именно с альянсом. "А теперь они всполошились и вспомнили про свое самолюбие", - добавил Шхагошев.

Однако после долгих переговоров и с Евросоюзом в целом и с отдельными европейскими странами в России, по его словам, убедились, что на самом деле там не принимают никаких самостоятельных решений без НАТО и США. "О чем они открыто говорили, именно поэтому мы сейчас будем вести предметный разговор с альянсом и Штатами", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Россия всегда готова к диалогу с ЕС, но все разговоры будут вестись исходя из своих национальных интересов.