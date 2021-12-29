Депутат назвал слова Борреля о переговорах Россия - НАТО несерьезными

Новости

В Чувашии введут QR-коды для посещения гипермаркетов 14:36
Минск: Товарооборот с Псковской областью увеличился более чем на 40% 14:32
Чернышенко: Интернет провели во все социально значимые учреждения 14:27
Новицкий: Потенциал науки необходимо использовать на благо Союзного государства 14:16
РЭО вложился в пять проектов по переработке отходов 14:10
Неделя звезд хоккея в Челябинске перенесена на 2023 год 13:59
Бывшего президента Молдавии Додона назвали подозреваемым в хищении 12 млн долларов 13:56
Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России 13:52
Когда и где 31 декабря смотреть "Иронию судьбы…" 13:32
"Спутник Лайт" получил регистрацию в Тунисе как универсальный бустер 13:30
Суд в Кемерове оставил под арестом собственника "Листвяжной" 13:16
Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал" 13:12
В Петербурге перед заседанием по делу Хованского "заминировали" суд 13:05
В Москве городские службы перейдут на усиленный режим в праздники 12:45
Египет стал членом банка БРИКС 12:24
Трутнев: Закон о льготном режиме на Курилах примут в начале 2022 года 12:18
Назван возможный создатель биткоина 12:08
Опрос: В 2022 году австрийцы собираются жить более экономно 12:03
Анна Кошмал: Продолжения "Сватов" не будет 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 1 798 новых случаев COVID-19 11:57
Футболист "Спартака" Ломовицкий перешел в "Рубин" 11:49
В регионы России поступит новый препарат из США для терапии COVID-19 11:48
В Удмуртии выплатят миллион рублей семье погибшего пилота Ми-2 11:30
В Совфеде прокомментировали возможность отмены моратория на смертную казнь 11:19
Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление" 11:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
Как встречали Новый год классики отечественной литературы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год и в январе
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
Пенсии, МРОТ и цены на сигареты: Что изменится с 1 января
29.12.2021 14:12
Рубрика: Власть

Депутат назвал слова Борреля о переговорах Россия - НАТО несерьезными

Текст: Татьяна Замахина
Заявление о желании России вести переговоры о безопасности без Евросоюза несерьезное - РФ всегда готова к диалогу. Об этом сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя высказывания главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

Ранее глава дипломатии Евросоюза назвал неприемлемыми условия представленных Россией гарантий безопасности и предупредил о том, что переговоры по ним не могут проходить без участия ЕС. Об этом он заявил в интервью газете Welt. "Тот, кто хочет вести переговоры о будущей архитектуре безопасности в Европе, конечно, должен говорить с европейцами. Европейская безопасность - это наша безопасность, здесь речь идет о нас", - утверждал европейский политик.

Фото: TOMASZ WASZCZUK/EPA
Минобороны: НАТО готовится к крупномасштабному вооруженному конфликту с РФ

"Боррель ведет себя здесь как политик абсолютно несерьезный, ненадежный", - такое мнение высказал Шхагошев в комментарии РИА Новости.

Он подчеркнул, что Европейский союз всегда опирался на НАТО и США. Также Шхагошев напомнил, что ранее ЕС добивался того, чтобы российская сторона обсуждала проблемы именно с альянсом. "А теперь они всполошились и вспомнили про свое самолюбие", - добавил Шхагошев.

Однако после долгих переговоров и с Евросоюзом в целом и с отдельными европейскими странами в России, по его словам, убедились, что на самом деле там не принимают никаких самостоятельных решений без НАТО и США. "О чем они открыто говорили, именно поэтому мы сейчас будем вести предметный разговор с альянсом и Штатами", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что Россия всегда готова к диалогу с ЕС, но все разговоры будут вестись исходя из своих национальных интересов.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Международные организации НАТО Международные организации Европейский союз Россия и Евросоюз Россия и НАТО

Главное сегодня

Сенатор оценил слова Борреля о "неприемлемых" требованиях России
Новак объяснил рост цен на газ в Европе отказом от долгосрочных контрактов
Роскомнадзор готов дать время IT-гигантам "на приземление"
МИД: РФ предлагает заключить соглашение о международном управлении интернетом
В ВОЗ объяснили задержку с признанием вакцины "Спутник V"
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Любые соцвыплаты запретят списывать за долги