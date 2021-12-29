Доктор Агапкин рассказал, как избавиться от головной боли без лекарств

Врач-физиотерапевт Сергей Агапкин дал совет, как избавиться от головной боли без лекарств. Это можно сделать с помощью простых упражнений с теннисным мячом, рассказал доктор в эфире телеканала "Россия 1".

По словам врача, 70% головных болей у людей появляются из-за напряжения мышц головы. И для того, чтобы избавиться от него, Агапкин советует взять теннисный мяч, поставить его на голову и начать массировать ее круговыми движениями - сначала темя, а затем виски и затылок.

"Вначале легонечко катаем, потом надавливаем посильнее. Делать примерно 5 минут. Этот массаж снимает напряжение с мышц головы. Если речь идет о головной боли из-за напряжения, то это - способ лечения", - объяснил доктор.

Ранее коллега Сергея Агапкина Александр Мясников развеял популярные мифы о лечении и профилактике похмелья. Так, по его словам, обезболивающие средства не помогут избавиться от похмелья, но могут навредить организму.