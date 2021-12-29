Египет стал членом банка БРИКС

Созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Новый банк развития (НБР) одобрил включение в свой состав еще одного нового члена, которым станет Египет.

Как сообщает ТАСС, президент НБР Маркус Троихо назвал Египет "одной из самых быстроразвивающихся стран мира, крупной экономикой на Африканском континенте и в регионе Ближнего Востока, а также ключевым игроком в финансовых институтах развития".

Египет стал очередным членом банка после того, как финансовое учреждение было расширено в сентябре 2021 года за счет ОАЭ, Уругвая и Бангладеш. Главной задачей НБР является финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. За время его работы было одобрено в общей сложности порядка 80 проектов по поддержке таких направлений, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.

Напоним, в сентябре в формате видеоконференции прошел XIII саммит БРИКС. В нем приняли участие лидеры России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР. Одним из главных вопросов повестки встречи "пятерки" стала ситуация в Афганистане.