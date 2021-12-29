ФАС подозревает крупную нефтяную компанию в нарушении баланса на рынке

Федеральная антимонопольная служба нашла признаки нарушений законодательства на топливом рынке крупной нефтяной компанией, отдававшей предпочтение экспорту, рассказал глава ведомства Максим Шаскольский.

Он пояснил, что нарушения антимонопольного законодательства могли привести к росту цен в регионе, где работает компания, из-за диспаритета поставок на экспорт.

"Есть крупная компания, которая большую часть своей продукции отправляет на экспорт вместо того, чтобы насыщать внутренний рынок", - сказал руководитель ФАС в беседе с RTVI.

Шаскольский не назвал компанию, о которой идет речь, но пояснил, что сейчас ведомство проводит проверку по росту цен на рынке и обнаружены "определенные признаки нарушений".

Ранее он говорил, что сейчас наблюдается пик цен на дизельное топливо, однако в дальнейшем ожидается снижение. На прошлой неделе биржевые цены на дизель обновили очередные максимумы - 64,7 тысячи рублей за тонну.