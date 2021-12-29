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29.12.2021 11:27
Рубрика: Культура

Гаянэ Шиладжян: Если артист не умер, он выйдет на сцену

Текст: Илья Чекинев
В этом году свое двадцатилетие отмечает Симфонический оркестр Москвы "Русская Филармония". В его концертном графике практически нет свободных дат - выступления в лучших залах Москвы и других городов следуют одно за другим. А недавно оркестр вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где давал концерт на Экспо-2020. О том, как сделать симфонический оркестр интересным не только для любителей классики, рассказала руководитель и продюсер "Русской Филармонии", заслуженный работник культуры Российской Федерации Гаянэ Шиладжян.
Фото: Русская Филармония Фото: Русская Филармония
Фото: Русская Филармония

Гаянэ, помните ли вы самый первый концерт оркестра?

Фото: Евгений Стукалин
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Гаянэ Шиладжян: Конечно! Это было 19 марта 2001 года в Большом зале консерватории. За 20 лет оркестр сыграл уже сотни концертов, но я хорошо помню и наше первое мультимедийное шоу "Кармина Бурана", и первый аншлаг в Кремлевском дворце, и дебют с группой "Би-2" на фестивале "Нашествие". Кстати, тогда наши музыканты долго решались выйти на сцену, ведь перед ними стояло более двухсот тысяч рок-фанов! И я сказала: "Идите и ничего не бойтесь - они же пришли вас слушать!" А во время концерта в парке Горького, посвященного "Кино", пошел проливной дождь. Я думала все отменить, но, когда вышла на сцену и увидела просто людское море под зонтами, поняла, что не смогу это сделать - шоу должно состояться! Уговорила музыкантов сыграть 20 минут, ну а в итоге отработали весь концерт…

Получается, что "Русская Филармония" выступает при любых обстоятельствах?

Гаянэ Шиладжян: Если артист не умер, он выйдет на сцену. Знаете, я вообще живу словами из песни Фредди Меркьюри - Show Must Go On! Во время пандемии мы не отменили ни одного концерта, ни при 50% рассадке, ни при 25%. Из-за закрытых границ пришлось адаптировать некоторые программы, в которых ранее участвовали иностранные исполнители. Вместо них мы пригласили финалистов из шоу "Голос" и звезд мюзиклов. Некоторые проекты перенесли на более поздние даты - я совершенно не представляю себе, например, шоу "Посвящение Уитни Хьюстон" без потрясающей Белинды Дэвидс, а "Золотые хиты рока" без шведских и итальянских музыкантов. Но в любом случае - Show Must Go On!

А как вы находите солистов для своих программ?

Гаянэ Шиладжян: Сначала нужно придумать проект - это сложнее, чем найти исполнителей. Когда проект уже созрел в голове, начинаю подбирать солистов. Иногда коллеги рекомендуют, иногда - спасибо YouTube. Таким образом я фактически открыла для нашей страны много зарубежных артистов - дирижеры Ульф Ваденбрандт и Роберто Молинелли, вокалисты Белинда Дэвидс, Магнус Баклунд, Даниэль Боавентура, Симоне Романато… всех и не перечислишь

Вообще я стараюсь всегда смотреть на тот или иной проект не со сцены, а из зала. То есть ставлю себя на место зрителей - что бы им понравилось, что надо сделать, чтобы получилось настоящее шоу? Мы ведь все эти 20 лет доказываем, что концерты симфонического оркестра - это не скучно, а интересно и драйвово.

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Однажды на один наш концерт пришла семья: папа, мама и две дочки. Младшей года 4-5. Она плакала и кричала. Ее вывели из зала вместе с папой, а мама со старшей дочкой остались. Я подошла в фойе к этой капризуле и сказала: "А хочешь я тебе картинки покажу?" У нас тогда был концерт "Времена года. Вивальди и Пьяццолла" с видеопроекцией картин. "Пойдем в зал, только давай договоримся, что ты кричать не будешь. Если ты захочешь что-то сказать - ты мне на ушко скажи, мы с тобой выйдем, и ты сможешь кричать и плакать". Так она тихо-спокойно просидела у меня на коленях все первое отделение. А через несколько лет эта девочка снова пришла к нам на концерт вместе с родителями. Они меня благодарили - теперь девочка стала заниматься музыкой. Я была в восторге!

Кто из тех, с кем вы работали, больше запомнился за эти 20 лет?

Фото: Gettyimages
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Гаянэ Шиладжян: Сложно кого-то выделить особо. Мы работаем и с нашими звездами - это Малинин, Долина, Маликов, Валерия, "Би-2", и с мировыми знаментостями - Хосе Кура, Максим Венгеров, Хосе Каррерас… все они прекрасны, у всех мощная харизма. Наверно, в числе главных, самых запомнившихся для меня останется проект с клавишником Deep Purple Джоном Лордом в 2009 году. Это, кстати, была первая встреча с нашим главным дирижёром Фабио Мастранджело. А через пять лет мы выступили с еще одним музыкантом этой великой группы - Яном Гилланом. Он выбрал именно наш оркестр среди нескольких претендентов. Точно так же, как и легендарный клавишник Рик Уэйкман - в России он тоже предпочитает играть c "Русской Филармонией".

Что нового вы покажете в 2022 году?

Гаянэ Шиладжян: Наш оркестр одним из первых в России начал работать в жанре Live Cinema Concert. Это когда в концертном зале демонстрируется какой-либо фильм, а мы играем его саундтрек живьем. Уже озвучивали такие шедевры как "Гладиатор", "Крестный отец", "Властелин колец", "Титаник"… Очень хочу, чтобы следующим был "Телохранитель". Еще хочется сделать проект в неожиданном для симфонического оркестра жанре - с Niletto, Тимати и Монеточкой. А весной 2022 года мы представим зрителям новую программу "Сюрприз для Примадонны"… вы догадываетесь, кто будет героиней?

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